Зловеща гледка зад паметника в село Долна Диканя изправи косите на очевидци

Радомирското село Долна Диканя е разтърсена от необичайно откритие, видя zapernik.com

Доброволци откриха погребална урна докато, разчистваха местността около паметника в селото.

Урната е с логото на София Кремакториум АД.

Намерилите урната съобщават, че не са я отваряли и са я оставили на същото място, на което са я намерили, но призовават този, който е оставил тленните останки на някого да ги прибере.

Любопитен факт:

На мястото на паметника допреди няколко десетилетия били запазени три черкви. Две от тях вече не съществуват – „Свети Никола“ и „Св. Богородица“. От първата църква до 80-те години на XXв все още е имало отделни стени, но при построяването на комунистическия мемориален паметник, те били напълно разрушени. Днес на това място е построен малък параклис със същото име – „Св. Никола“.