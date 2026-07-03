Спасителят от Перник Веско пострада, нуждае се от нас!

Спасителят Веско от Перник се нуждае от спасение.
Веско е пострадал тежко и му предстоят операции, а близките му апелират за помощ. Младият перничанин е известен като един от спасителите на Сашко – момчето, което се изгуби в гората и Веско и приятелите му не се отказаха да го търсят десет дни и го откриха.
Ето какво пишат близките на Веско :
Да помогнем на Веско!!!
Приятели, обръщаме се към вас с молба да подкрепим един човек, за когото това да помага не е въпрос на избор, а начин на живот. В планината, при издирвателни акции или във всеки труден момент, той е от първите, които са на „линия“.
Днес Веско има нужда всички ние да бъдем до него.
Веселин Георгиев пострада изключително тежко в нелеп инцидент.
Получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си!
Още същия ден му е направена сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още поредица операции. Предстоят му продължително лечение и трудни рехабилитация и възстановяване в България и евентуално в чужбина.
Има хора, които правят света по-добър, само защото са в него. Такъв е Веско! Човек с огромно сърце, един от най- уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.
Да му помогнем да се върне при семейството и приятелите си и към нещата, които го правят щастлив!
Ако имате възможност, подкрепете Веско чрез дарение по банковите сметки по-долу.
Нека заедно му помогнем да премине през това изпитание! Благодарим от сърце на всеки, който ще подаде ръка!
BG62UBBS80021480330110
BIC код : UBBSBGSF
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.
Основание: Покриване на медицински разходи
BG95STSA93000032688641
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев
Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи.