Спасителят от Перник Веско пострада, нуждае се от нас!

Спасителят Веско от Перник се нуждае от спасение.

Веско е пострадал тежко и му предстоят операции, а близките му апелират за помощ. Младият перничанин е известен като един от спасителите на Сашко – момчето, което се изгуби в гората и Веско и приятелите му не се отказаха да го търсят десет дни и го откриха.

Ето какво пишат близките на Веско :

Да помогнем на Веско!!!

Приятели, обръщаме се към вас с молба да подкрепим един човек, за когото това да помага не е въпрос на избор, а начин на живот. В планината, при издирвателни акции или във всеки труден момент, той е от първите, които са на „линия“.

Днес Веско има нужда всички ние да бъдем до него.

Веселин Георгиев пострада изключително тежко в нелеп инцидент.

Получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си!

Още същия ден му е направена сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още поредица операции. Предстоят му продължително лечение и трудни рехабилитация и възстановяване в България и евентуално в чужбина.

Има хора, които правят света по-добър, само защото са в него. Такъв е Веско! Човек с огромно сърце, един от най- уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.

Да му помогнем да се върне при семейството и приятелите си и към нещата, които го правят щастлив!

Ако имате възможност, подкрепете Веско чрез дарение по банковите сметки по-долу.

Нека заедно му помогнем да премине през това изпитание! Благодарим от сърце на всеки, който ще подаде ръка!

BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи

BG95STSA93000032688641

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи.