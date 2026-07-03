Полицай спаси птичка на улицата

Във фейсбук групата „Забелязано в Пловдив“ тези дни имаше любопитен пост. За полицай на пътя, който не е подминал зашеметена от жегата малка птичка, слязъл е и я е отместил, за да не бъде прегазена.

Мнозина са минали от там, но никой не е спрял, за да помогне, пише БЛИЦ.

„От жегите зашеметено животинче бе прибрано от полицейски екип! Внимавайте, хора! Не бързайте! Климатиците в колите са добре, но животни, деца и възрастни тежко понасят високите температури навън“, пише авторът на поста в групата.