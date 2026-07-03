Деян Неделчев – Икебаната получи инфаркт

Певецът Деян Неделчев е получил инфаркт, става ясно от негов пост. 62-годишният изпълнител публикува снимки от болничната стая и благодарност към медиците, които са спасили живота му.

В болница Св.Марина по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова, Варна,29 – пише Неделчев.

Деян Неделчев е известен със щурите си песни. Той избухна преди години с хитовете си „Икебана“ и „Съчки събирам“.

Но най-известната песен на Неделчев като млад певец от зората на естрадата си остава хита „Обич за обич“.