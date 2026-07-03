Вървяла зад него: Камери засекли 11-годишната Наталия и похитителя й

Похитителят на малката Наталия е криминално проявен, извършвал е кражби и грабежи. Това съобщи директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.

40-годишният Асен Симеонов, който заплаши с убийство бившата си партньорка и отвлече 11-годишната й дъщеря, е умел в това да избягва органите на реда. В предишните случаи, когато се е укривал, е нахлувал в празни къщи, където е намирал храна и вода. Криел се и в пещери. Активен е предимно вечер.

Издирването продължава, като в него са се включили стотици доброволци.

„Продължаваме. Получили сме до момента 12 сигнала, откакто активирахме системите на BG-Alert и Amber във Фейсбук. Хората наистина подават сигнали. Молбата ми е – най-бързо става с подаване на сигнал до 112“, заяви комисар Пировски.

„Използваме всичката налична техника, която имаме. Дронове с инфрачервено насочване и разпознаване. Сами разбирате, в горещината те не работят в момента, предимно ги използваме нощно време. Но явно се прикриват добре, умело. Момичето сме го засекли на първите камери в началото, че се движи непосредствено сред извършителя. Не е принуждавано насила, то се движи след него. На няколко метра, но върви плътно с него. То го нарича „татко“. Извикали сме психолози, направили сме си своя анализ. Повече от седем години се е грижел за детето на семейни начала“, разказа още той.

Пировски разказа за твърденията на машинист, който смята, че ги е видял да вървят през полето между Юнак и Житница, но не може да потвърди категорично. Веднага са изпратени екипи на място.

„Хората, които ги забележат, да не предприемат някакви действия, тъй като може да предизвикат някаква агресия в него. Да звъннат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връка с районното управление“, помоли комисарят./offnews