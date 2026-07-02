България загуби Йосиф Сърчаджиев

Българската сцена остана без една от най-ярките си личности. На 81-годишна възраст е починал големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев.

Тъжната новина съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. По нейни думи актьорът е издъхнал вчера.

По негово изрично желание поклонението е било днес в тесен семеен кръг. Йосиф Сърчаджиев е искал хората да го запомнят не с последния му път, а с десетките роли и огромния му принос към българския театър и кино.

Роден на 2 май 1945 г. в София, той израства в семейство, отдадено на театъра. Баща му е легендарният режисьор проф. Стефан Сърчаджиев, а още като дете Йосиф прави първите си стъпки на сцената.

Пред камера застава още през 1952 г. във филма „Наша земя“, а едва 15-годишен вече играе на сцената на Народния театър. Следват десетки запомнящи се роли, режисьорски проекти и повече от шест десетилетия, посветени на българската култура.

С кончината на Йосиф Сърчаджиев България губи един от големите си актьори, оставил след себе си огромно творческо наследство.