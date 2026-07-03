Тридневна акция в Брезник: Кастрираха над 20 кучета

Община Брезник предприе ударни мерки за овладяване на популацията от безстопанствени животни, като организира за поредена година кастрационна акция. Само в рамките на един ден общо 22 кучета бяха обработени във ветеринарната лечебница на улица ”Ангел Коцелянов” № 7 в града. Инициативата се провежда съвместно между Община Брезник и Общинския приют за безстопанствени кучета в Перник.

Кампанията, която се провежда на 2, 3 и 4 юли, е директен отговор на местната власт към поетите ангажименти за справяне с проблема. На последното заседание на Общинския съвет в Брезник, провело се на 18 юни, темата бе остро поставена от местни жители след инциденти с навлезли в частни имоти кучета, припомна zapadno.com. Тогава от администрацията увериха, че кастрационните акции се провеждат по няколко пъти годишно, въпреки сериозните нормативни изисквания и трудности при залавянето на животните.

Според официалните данни, за 2025 година на територията на община Брезник са преброени 124 бездомни кучета. Най-голяма е концентрацията им в самия град Брезник, както и в някои от по-големите села в общината, сред които и Кошарево. От Общината продължават изпълнението на програмата, която обхваща както безстопанствени, така и домашни четириноги.