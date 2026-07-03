Наградиха началника на Охранителна полиция в Перник

97 служители от ОДМВР – Перник с награди по случай професионалния празник на МВР

По повод професионалния празник на Министерството на вътрешните работи – 5 юли, общо 97 служители на Областната дирекция на МВР – Перник бяха отличени за проявена инициативност, постигнати трайни резултати и съществен принос при изпълнението на служебните си задължения.

С обявяване на благодарност от директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов са наградени 14 служители от различни структурни звена. С писмена похвала от директора са отличени още 77 служители. С обявяване на благодарност от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов са наградени четирима служители, а един е удостоен с грамота от министъра на вътрешните работи.

С почетен знак на МВР – II степен е отличен комисар Йордан Дундаков – началник отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник. Отличието му е присъдено от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Всички награди бяха връчени днес на тържествена церемония от директора на ОДМВР – Перник старши комисар Павел Млеканов.

В своето приветствие директорът на областната дирекция поздрави отличените служители за образцовото изпълнение на служебните им задължения, проявената инициативност и постигнатите резултати в борбата с престъпността и опазването на обществения ред. Той им пожела преди всичко здраве, професионални успехи и нови постижения в службата.

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.

С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I е създадено Министерството на вътрешните работи в състава на първото българско правителство. Първият министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Първоначално основните сфери на дейност на министерството включват вътрешните работи и администрацията, народното здраве, ветеринарното дело, както и управлението на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение към Министерството на вътрешните работи и свързаните с него институции.

В началото на ведомството са възложени и дейности, които впоследствие отпадат от неговите функции. Управлението на пощите е отделено през 1882 г., обществените дела – през 1885 г., а ветеринарното дело – през 1893 г.