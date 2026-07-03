След 4 месеца: Иран погребва аятолаха Али Хаменей

Иран обяви няколкодневен национален траур и погребални шествия в памет на бившия си върховен лидер аятолах Али Хаменей. Това се случва повече от четири месеца, след като той загина при удари, нанесени от САЩ и Израел, съобщава „Би Би Си“. Тялото на бившия аятолах е изложено за поклонение в Голямата мосала в Техеран от днес. Погребението му ще е в родния му град Машхад следващия четвъртък.

Иранските власти заявиха, че се очаква да присъстват между 12 и 20 милиона души на така нареченото от тях „погребение на века“.

Това се случва в момент, когато Иран и САЩ спазват крехко примирие след подписването на предварително споразумение за прекратяване на конфликта им през юни.

6-дневните церемонии ще започнат в 06:00 местно време в събота в Мосала „Имам Хомейни“ в Техеран, където посетителите ще могат да отдадат почит до неделя следобед.

В събота в Техеран ще се състои официална погребална церемония, ръководена от базирания в Техеран корпус „Мохамад Расулуллах“.

Командирът на групата Хасан Хасанзаде заяви, че ковчегът на Хаменей ще бъде изложен на повдигната платформа, като движението на тълпата ще бъде организирано така, че посетителите да могат да влизат и излизат в рамките на 15 до 20 минути.

Тялото на Хаменей ще бъде изложено в Голямата Мосала в Техеран в продължение на три дни, редом с останките на членове на семейството му, които също загинаха при американските и израелските удари през февруари.

Властите разпоредиха държавните и частните офиси в Техеран да бъдат затворени от събота до понеделник, а ограниченията в движението ще блокират достъпа на лични автомобили до по-голямата част от центъра на града, съобщи АФП. Въздушното пространство над Техеран ще бъде частично затворено от петък, а от понеделник – напълно.

Във вторник събитията ще се преместят в Кум, южно от Техеран, където висш шиитски духовник ще води погребални молитви в Джамкаран – едно от най-известните и символични религиозни места в Иран.

Тленните останки на Хаменей ще бъдат пренесени в сряда в Наджаф, Ирак. След погребална процесия пред светилището на имам Али, първия имам на шиитския ислям, церемониите ще продължат в Карбала, преди тленните останки да бъдат върнати в Иран.

Ирански официални лица заявяват, че събитията в Ирак се провеждат по искане на иракски групи, като някои анализатори ги разглеждат като показателни за влиянието на Хаменей в шиитския мюсюлмански свят и за религиозните и политическите връзки на Иран в региона.

Иранският външен министър Абас Аракчи посети Багдад, за да координира подготовката, като заяви, че погребението има „символично значение“.

В четвъртък Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад, в светилището на имам Реза – мавзолеят на осмия имам на шиитския ислям и най-важното място за поклонение в Иран, което привлича милиони посетители всяка година.

Очаква се на церемониите да присъстват представители от множество държави, включително премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф.

Церемониите ще продължат в цялата страна в продължение на 40 дни, като са планирани възпоменателни събития до първата годишнина от погребението на Хаменей.

Наследник на Хаменей стана синът му Моджтаба, който не се е появявал публично, откакто пое поста на върховен лидер.

Основните въпроси около церемонията се отнасят до това дали Моджтаба ще присъства на погребението.

Миналата седмица секретарят на организационния комитет Али Акбар Пурджамшидиан заяви, че всяко решение относно присъствието на Моджтаба ще бъде обявено от кабинетите на главнокомандващия на въоръжените сили и на върховния лидер.

Остават и въпроси относно това кой ще води погребалната молитва, тъй като според шиитската традиция тази роля има религиозно и политическо значение.

Източник: 24 часа