УИКЕНДЪТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗАПОЧВА ОТ ЧЕТВЪРТЪК! Коридорите опустяха, телефоните са намалени и не се вдигат, а кметът се върна за два дни след отпуск и пак излезе в отпуск

Ако човек съди по темпото в Общината, календарът явно е променен. Четвъртък е новият петък, а петък отдавна е събота.

Гражданите тъжно чакат документи, преписки и разрешителни, а усещането е, че администрацията вече е превключила на летен режим. По коридорите е по-тихо от библиотека, телефоните звънят по-дълго, а отговорът почти винаги няма или е лъжовен: „Другата седмица.“

Перничани с право си задават въпроса как е възможно обслужването да върви надолу, след като през последните години редица местни данъци и такси бяха увеличени значително, а при някои услуги – в пъти. Хората плащат повече, но трудно могат да кажат, че получават по-бърза или по-качествена администрация.

А междувременно кметът отново е в отпуск. След като отсъства и през миналата седмица, тази седмица историята се повтаря. Дойде за два дни – вторник и сряда и излезе пак в отпуск.

Най-много коментари събират службите на 12-ия етаж, където според недоволни граждани някои преписки се движат с такава скорост, че човек започва да се чуди дали не са изпратени с пощенски гълъб.

Перничани вече се шегуват, че ако искаш документ до края на лятото, трябва да го подадеш още преди Коледа.

Усещането, което все повече хора споделят, е, че Общината работи на летен режим, докато проблемите на града се забатачват А когато гражданите чакат с месеци за елементарни административни услуги, всяко отсъствие и всяко забавяне се забелязват още повече.