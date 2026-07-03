Активираха системата AMBER Alert за отвлеченото 11-годишно момиче от Варна

Активирана е системата за AMBER Alert за изчезналата 11-годишна Наталия Славова Асенова от варненското с. Константиново, съобщиха от ГДБОП. Това е система за спешно уведомяване на обществеността при отвличане на дете. Целта е бързо да се разпространи информация, която може да помогне за откриването му.

По информация от МВР момичето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, детето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка ѝ.

11-годишната Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. Придружавана е от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Мъжът е с ръст от около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни.

„Това не е биологичния баща на детето. Започва първо да напада детето, след това майката, при опит да го защити, е отнесла вече някакъв побой с част от табуретка, доколкото се твърди. Оттам насетне той отвлича детето, връзва майката с въже, залепя ѝ устата“, разказва Боян Доцев.

Има различни версии за посоката, в която са се отправили мъжът и момичето.

„Дъщерята сама е предложила да го придружи, тъй като той е казал „или ще убия майка ти, или тебе те взимам“. Тя е като заложник в момента“, допълва Дацов

Допреди няколко месеца мъжът е живеел на семейни начала с майката.

„Често пъти крещяха, биеха се. Чуваше се ясно и момичето съм го виждал няколко пъти разплакано“, твърди Константин Боев, техен съсед.

Днес хора от селото се включиха в издирването на момичето, обикаляйки в района, както и в съседни населени места. Информацията е, че 40-годишния мъж и момичето се придвижват пеша.

От полицията посочиха, че в операцията по издирването са ангажирани всички необходими сили и средства.