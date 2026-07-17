Питбул нахапа момиче на улицата и уби кученцето й

Куче от породата американско були нахапа 16-годишно момиче и уби домашния му любимец по време на разходка в Нови Искър. Пострадалата Божидара е приета в „Пирогов” с наранявания по ръката и крака.

Момичето решило да мине по близка улица, за да се прибере по-бързо, когато забелязало агресивното куче в един от дворовете. „Мислех, че няма да излезе и тръгнах да пресичам, за да се отдалеча от двора”, разказва момичето и допълва, че в момента, в който слязло от тротоара, видяла животното да прескача оградата. Веднага нападнало нейното куче. „Аз започнах да крещя и да удрям питбула”, спомня си момичето.

Съседи реагирали, след като са чули силния шум и клаксон от преминаващо такси. Една от живеещите в района – Дафина, изтичала до мястото и заварила момичето и кучето ѝ, облени в кръв. Агресивното животно вече било прибрано. По думите ѝ шофьорката на таксито помогнала за прекратяване на атаката. Дафина веднага опитала да спре кървенето на пострадалото животно, а други свидетели подали сигнал на телефон 112. Собственикът на американското були отсъствал, но на място била свекървата на стопанката, която също оказала помощ.

Майката на пострадалото момиче – Горянка Николова, сподели през сълзи, че семейното куче е починало. След инцидента веднага го откарали във ветеринарна клиника, където било оперирано. На следващия ден обаче животното починало.

Веднага след случая собственикът на агресивното животно се свързал с потърпевшото семейство, за да изрази съжаление. Николова обаче е категорична, че такива кучета не бива да се отглеждат в домашни условия.

Хората от квартала споделят, че наблизо има училище и деца постоянно минават оттам, а оградата на къщата, в която живее американското були, е компрометирана. Един от съседите обяснява, че въпреки липсата на официални сигнали до институциите, стопанинът е предупреждаван многократно от съседите.

Източник: NOVA