Брезник подготвя мащабен проект: Нови услуги за десетки в нужда

Бившата общинска болница в Брезник се превръща в истинско спасение за десетки уязвими жители и деца с увреждания. Местната администрация планира изключително сериозно разширяване на социалните услуги, като вдъхне нов живот на старата болнична сграда на улица Владо Радославов 29 и я направи модерен център за подкрепа.

В плановете на общината влиза разкриването на напълно нови безплатни услуги за консултиране, терапия и застъпничество. За целта на работа ще бъдат назначени специалисти, сред които психолог, социален работник, рехабилитатор и трудотерапевт. Те ще помагат на десетки хора в нужда да се възстановяват, да общуват по-лесно и да получават качествена грижа на място в града, без да се налага да пътуват.

Другата голяма новина е драстичното увеличение на хората, които ще имат право на личен асистент. Местната власт предвижда капацитетът на асистентската подкрепа да скочи от 47 на цели 60 потребители. Подсигурени остават и денонощните грижи за възрастните хора с физически увреждания и деменция в Брезник.

Всички местни жители имат броени часове да кажат своята дума по мащабния проект. Общинската администрация събира мнения, предложения и коментари по новия план до 18 юли, като те могат да бъдат подадени на място в сградата на общината или по електронен път.