Млади специалисти на пернишката болница с безплатни прегледи през юли

Пернишката болница МБАЛ „Рахила Ангелова“ обяви две дати през настоящия месец, на които жените от града и региона могат да преминат безплатни гинекологични прегледи. Консултациите ще се проведат на 6 и 13 юли 2026 г., като инициативата се води от новите млади специалисти в акушеро-гинекологичното отделение – д-р Жанина Губеркова и д-р Иван Миленков.

Пакетът от изследвания включва вагинална ехография, видеозон, както и вземане на материал за цитонамазка. Самият преглед е напълно безплатен, като пациентките ще трябва да заплатят единствено лабораторната обработка на цитонамазката, която е на цена от 10 евро и се превежда директно на касата на лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват в часовия диапазон от 10:30 до 13:30 часа. Заради очаквания засилен интерес, посещенията ще стават само с предварително записване на телефон 076 687 377. Линията за регистрация е отворена всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа.

Освен стандартните прегледи, в обявените дни екипът на отделението ще провежда и свободни консултации за бъдещи родители, които искат да зададат своите въпроси относно планиране на бременност и раждане.

Един от водещите специалисти в кампанията, д-р Жанина Губеркова-Николова, е сред младите надежди на пернишката болница. Тя завършва Медицинския университет в София през 2021 г., след което специализира в МБАЛ „Рахила Ангелова“. През 2024 г. придобива и магистърска степен по Здравен мениджмънт в столицата. Професионалният ѝ опит включва редица квалификационни курсове и международни стажове, включително в гинекологично отделение в Рига, Латвия, а по време на следването си е била и национален отговорник по репродуктивно здраве и ХИВ/СПИН в Асоциацията на студентите по медицина в България.