ДЪРЖАВАТА СЕ ТРЕСЕ! Правителството отвори фронт срещу Пеевски! Съдийката Десислава Атанасова – летяла в самолета с него, първа на мушката се крие и трепери, след топ разкрития от Иван Демерджиев

Политическата буря около лидера на ДПС Делян Пеевски се разраства. След изнесените в парламента данни от вътрешния министър Иван Демерджиев, от „Прогресивна България“ поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова.

Според информацията, представена от Демерджиев, Пеевски е осъществил 227 полета от летище София от 2018 г. насам, като 171 от тях са били с чартърни самолети. Министърът заяви още, че част от полетите са били платени от адвокатско дружество, а ГДБОП проверява с кои общо 81 души е пътувал лидерът на ДПС.

Най-сериозен политически отзвук предизвика твърдението, че на 5 април 2024 г., само няколко дни след встъпването си като конституционен съдия, Десислава Атанасова е летяла с частен самолет за Дубай заедно с Пеевски. Демерджиев заяви, че това се основава на справка на ГДБОП.

Именно заради тази информация от „Прогресивна България“ поискаха Атанасова да напусне Конституционния съд.

„Кога Десислава Атанасова ще подаде оставка като конституционен съдия?“, попита депутатът Ивайло Мирчев.

Според него въпросът не е само в самите полети, а дали по време на тях не са провеждани срещи, свързани с влияние върху обществени поръчки и други важни решения.

По време на изслушването Демерджиев заяви още, че разследващите проверяват дали полетите са свързани с оказване на влияние, както и че прокуратурата е изискала част от материалите по проверките.

От своя страна Делян Пеевски отхвърли обвиненията. Той заяви, че всички полети са били платени от него и семейството му, че не е използван публичен ресурс и че личният му живот не е тема на държавните институции.

До момента Десислава Атанасова не е коментирала публично призивите за оставката си. От ГЕРБ също все още няма официална позиция по случая.