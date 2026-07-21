Пиян се натресе в мантинела с колата край Батановци

Пиян шофьор от град София е катастрофирал сам из пернишко сред употреба на обилно количество алкохол.

От полицията в Перник съобщиха, че инцидента е станал малко след 3:00ч. в района на бившия циментов завод в гр. Батановци.

Лек автомобил „Шкода“, управляван от 38-годишен мъж, се е ударил в предпазната мантинела.

Шофьорът не е пострадал, но при изпробването му с техническо средство за алкохол са отчетени 2,11 промила в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 ч. по Закона за МВР.

Автомобилът му е иззет и е образувано бързо производство.