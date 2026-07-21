10 дни след като загуби сина си: Весела Лечева стана баба за втори път

Десет дни след внезапната загуба на 36-годишния бизнесмен Мартин Велев, неговата жена роди второ момиченце днес, 20 юли. Така голямата ни шампионка по спортна стрелба, бивш министър на спорта и настоящ председател на БОК Весела Лечева стана баба за втори път. Тя вече има една внучка – 3-годишната Ваяна.

Раждането на детето се случва след нелепата трагедия на гръцкия полуостров Халкидики, която отне живота на баща му.

Черните дни и нелепият инцидент в морето



Припомняме, че Мартин Велев загуби живота си при тежък инцидент с джет край къмпинг „Порто Елея“ на Халкидики – район, който от години се стопанисва от неговото семейство. Според данните на гръцката брегова охрана, младият мъж е управлявал водния мотор на плаж „Зографу“, когато силна вълна го е изненадала, той е изгубил контрол, ударил е главата си в машината и е паднал в морето на дълбочина от 12 метра.

Въпреки че друг водач на джет и двама водолази са успели да го извадят, а екип на гръцката спешна помощ (ЕКАВ) е предприел незабавна реанимация на брега, лекарите в здравния център в Агиос Николаос само са констатирали смъртта му. Официалното разследване по случая се води от пристанищната полиция в Неос Мармарас, като се изясняват техническото състояние на джета и всички свидетелски показания.

Животът на Мартин Велев извън прожекторите



Мартин бе единственият син на Весела Лечева и бизнесмена Манол Велев, който почина през март 2022 г. след 15 години в будна кома вследствие на покушение през 2007 г.. За разлика от майка си, младият мъж избягваше публичността и се беше насочил изцяло към предприемачеството. Той е завършил престижния университет в Женева и управляваше мащабната бизнес империя на баща си съвместно със своя вуйчо Даниел Лечев, развивайки успешни проекти в сферите на туризма, строителството, застраховането, хазарта и бързите кредити.

Свързаност със спорта и голямата подкрепа за киното



Освен като успешен бизнесмен и бивш млад тенисист, Мартин бе силно свързан със спортните среди и бе верен привърженик на ЦСКА, като редовно помагаше финансово за организирането на редица състезания. Той остави важна следа и в българската култура като един от основните спонсори на новия български филм „Гунди – Легенда за любовта“./plovdiv24.bg