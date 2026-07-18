Де ла Фуенте не трепва

Испания е готова за големия финал срещу Аржентина, а селекционерът Луис де ла Фуенте очаква талантът и красивият футбол да решат битката за световната титла.

Двата гиганта излизат един срещу друг в неделя, 19 юли, от 22:00 часа българско време. Аржентина защитава трофея си, а Испания влиза в сблъсъка като европейски шампион.

„Това са два отбора от най-висока класа. Имат сходен подход и изключително талантливи футболисти. Очаквам страхотен мач“, заяви Де ла Фуенте преди финала.

Испанецът призна, че най-важното е отборът му отново да бъде в позиция да спечели голям трофей.

„Бих се радвал всяка година да играя финал на световно първенство, дори понякога да го губя. Важното е да стигнеш дотам и да имаш шанс да се бориш за титлата“, каза той.

Плаши го само хеликоптерът

Де ла Фуенте демонстрира пълно спокойствие преди най-големия мач в треньорската си кариера. Единственото, което го притеснява, се оказа полетът обратно.

„Нервен съм, защото трябва да се върнем с хеликоптер. Това наистина ме изнервя. За всичко останало съм абсолютно спокоен“, пошегува се селекционерът.

Меси е неповторим

Присъствието на Лионел Меси в състава на Аржентина неизбежно доведе до сравнения с младата испанска звезда Ламин Ямал.

Де ла Фуенте обаче отказа да поставя допълнително напрежение върху тийнейджъра.

„Меси е единствен по рода си. Ламин трябва да остане Ламин. Най-добрият начин да му помогнем е да го подкрепяме и да не го превръщаме в някой друг“, обясни треньорът.

Той увери, че Ямал е в перфектна физическа форма, въпреки че пропусна тренировка в сряда като предпазна мярка.

Без мрънкане в Испания

Испанският селекционер разкри още, че е предупредил играчите за трудните условия на Мондиала още преди началото на турнира.

„Казах им: „Дами и господа, така стоят нещата“. Нямаше оплаквания и мрънкане. Когато не можеш да промениш нещо, трябва да се адаптираш и да му се насладиш“, категоричен бе Де ла Фуенте.