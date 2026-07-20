Домашно насилие в Радомирско: Пребиха жена с юмруци

Случай на домашно насилие разследват криминалисти от РУ – Радомир.

Вчера, малко преди 12:00 ч., е подаден сигнал от 40-годишна столичанка, че е станала жертва на домашно насилие в къща в село Копаница от 48-годишен мъж, с когото живее на семейни начала.

По нейни данни мъжът ѝ е нанесъл удари с юмруци в областта на лицето и ритници по тялото.

Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР, а от жената са снети подробни писмени сведения.

Образувано е бързо производство, работата по което продължава под надзора на наблюдаващ прокурор.