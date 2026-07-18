Украйна рязко разшири войната с морски и далекобойни дронове, като насочи ударите си към руските кораби, петролни рафинерии и енергийни терминали.

Само за десет дни украинското звено „Птиците на Мадяр“ твърди, че е ударило 147 кораба, свързани с Русия. Сред тях са 30 петролни и газови танкера.

„Ефективно затворихме Азовско море и засилихме блокадата на Кримския полуостров“, обявиха от подразделението.

Ударите идват в момент, когато Москва се опитва да използва Азовско море като по-сигурна зона за корабите, от които атакува Украйна.

Русия остана без тил

Паралелно с морската кампания украинските дронове продължават да атакуват руски петролни рафинерии на стотици километри от фронта.

Според експерта Сергей Макогон Русия вече няма безопасни райони за стратегическата си инфраструктура.

„Русия няма безопасен тил. Разстоянието вече не е защита“, заяви той.

Ремонтите може да отнемат година

Военният съветник и енергиен експерт професор Алън Райли смята, че украинците целенасочено унищожават най-сложните и трудни за подмяна части на рафинериите.

Голяма част от оборудването вече не може лесно да бъде доставена от Запада заради санкциите. Според Райли Русия ще трябва да разчита основно на Китай, а ремонтите могат да продължат между една година и 18 месеца.

Повечето руски рафинерии не са подготвени да отблъскват масирани атаки с евтини дронове.

Удар право в бюджета

Атаките срещу пристанища и крайбрежни терминали целят да намалят руските приходи от износ. Ударите по рафинериите пък трябва да предизвикат недостиг на горива и проблеми за вътрешната икономика.

По данни на S&P Global Commodity Insights значителна част от руския петролен преработвателен капацитет временно е извън строя.

Москва вече ограничава износа на петролни продукти и търси възможности за внос на гориво. Кремъл е принуден и да увеличава субсидиите, за да задържи цените под контрол.

„Свършиха ни хората“

Натискът се усеща и на фронта. Независими руски журналисти съобщават, че набирането на нови войници се забавя.

„Все едно ни свършиха хората. Няма вече глупаци, които искат пари“, казва руски военнослужещ, цитиран от „Верстка“.

Друг източник твърди, че част от новобранците минават едва тридневно обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона.

Сред тях имало бивши затворници, бездомни и хора, набрани буквално от улицата.

Украинската стратегия вече не цели само унищожаването на отделни военни обекти. Тя удря корабоплаването, горивата, бюджета и човешкия ресурс на Русия едновременно.