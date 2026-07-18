Децата зачеркват Брад Пит

Още две от децата на Брад Пит искат официално да се откажат от фамилията му.

21-годишната Захара и 24-годишният Мадокс са подали молби до съд в Калифорния името „Пит“ да бъде премахнато от документите им, съобщава CNN.

Захара иска да се казва Захара Марли Джоли вместо Захара Марли Джоли-Пит. Мадокс също е поискал да остане само с фамилията Джоли. Като причина и двамата са посочили лични мотиви.

Решението е поредният тежък удар за актьора след грозната раздяла с Анджелина Джоли.

Бившата звездна двойка приключи развода си в края на 2024 година, но войната помежду им продължава за френското имение и винарна Château Miraval.

Фамилията изчезва

Захара и Мадокс не са първите деца, които се дистанцират от фамилията Пит.

През 2024 година Шайло също поиска официално да я премахне. Вивиан пък беше представена само като Вивиан Джоли в програмата на мюзикъла „Аутсайдерите“.

Самата Анджелина Джоли се отказа от двойната фамилия Джоли-Пит още през 2019 година.

Семейната война не спира

Напрежението в семейството избухна след инцидент на борда на частен самолет през септември 2016 година.

Джоли обвини Пит във физическа агресия към нея и в грубо отношение към децата. По-късно тя заяви в съдебни документи, че актьорът е душил едно от тях и е ударил друго в лицето.

ФБР провери случая, но Брад Пит не беше арестуван или обвинен.

Представител на актьора заяви, че той е поел отговорност за действията си, но няма да приеме обвинения за неща, които не е извършил.

Сега обаче посланието на част от децата му изглежда ясно: те не искат повече да носят неговото име.