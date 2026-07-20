Екшън в пернишко училище: Конфискуваха АТВ-та и мотор

Мотоциклет и две АТВ-та без регистрация са иззети от служители на Първо РУ. До това се стигна след подаден сигнал от граждани на тел. 112.

В края на миналата седмица, малко преди 23:00 ч., е подаден сигнал на тел. 112 за управление на мотоциклети и АТВ-та по улиците над Автогара – Перник и в двора на пернишко училище.

Дежурни полицаи реагирали незабавно и на място в учебното заведение установили три АТВ-та и един мотоциклет. При вида на ченгетата само един от водачите останал на място, а другите двама се разбягали и зарязали преводните си средства.

АТВ-то на мъжа, останал на място, било с регистрация към Министерството на земеделието. На него му е съставен акт за установяване на административно нарушение за управление в двора на учебно заведение.

По-късно са установени собствениците на останалите три моторни превозни средства. Те са иззети и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора и ръководството на Районна прокуратура – Перник.

Санкциониран е и бащата на 16-годишен перничанин за това, че синът му е управлявал мотоциклет без регистрационни табели.

Засиленият контрол продължава, предупредиха от полицията в Перник.