Тръмп поиска отнети лицензи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска телевизионни мрежи да останат без лицензи, след като отказаха да излъчат негова реч в праймтайма.

Гневът му бе насочен към CNN, ABC и NBC. Част от големите американски медии взеха рядкото решение да не предават на живо изявлението на президента, посветено на сигурността на изборите.

В речта си Тръмп отправи тежки обвинения за чуждестранна намеса в американската избирателна система. Той твърди, че Китай е получил незаконен достъп до данните на милиони избиратели и е участвал в по-широка операция за влияние върху изборите през 2018 и 2020 година.

Основните телевизии обаче оставиха твърденията му извън ефира.

„ABC и NBC, мрежите за фалшиви новини, решиха да не излъчват тази реч. Те знаеха за какво става въпрос. Измама като тази би трябвало да означава отнемане на лицензите им“, заяви Тръмп.

Изказването му отново отвори фронта между Белия дом и големите американски медии, които президентът редовно обвинява в цензура и политическа пристрастност.