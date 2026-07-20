Подробности за пожара в Трънско, който изпепели дом

Както „За Перник“ съобщи, газова бутилка подпали къща и застраши близка гора в трънското село Галавановци. Бързата намеса на екипи от пожарникари и доброволци от селото спряха разпространението на пожара.

Огънят е избухнал на 18 юли, малко след 17:00 ч., в къща в трънското село Главановци, на разклона за село Рани луг.

По първоначална информация пламъците са тръгнали от пристройка към къщата, където преди това собствениците са използвали газова бутилка и са отпътували за столицата.

Изгорели са къщата и обзавеждането ѝ, задната част на лек автомобил, пристройката към къщата и имуществото в нея.

Благодарение на бързата намеса на огнеборците, местното население, доброволци и хора от съседните села не е допуснато пожарът да се разпространи към близката гора и други жилищни и стопански сгради в района.

От страна на полицията е извършен оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

Ден преди това, около 17:20 ч., е подаден сигнал на тел. 112 за горящ фургон в радомирското село Владимир. Два екипа огнеборци от Радомир и Перник са се включили в гасенето. Въпреки намесата им фургонът е изгорял, както и около 3 декара сухи треви и храсти. Причината за пожара е късо съединение. Няма пострадали хора.