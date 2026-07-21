Пернишкият дрифт пилот Павел Георгиев търси подкрепа за предстоящ шампионат

Дрифт състезателят от Перник Павел Георгиев отправи апел за спонсорска подкрепа преди ключовото си участие в третия кръг от националния шампионат SoDrift, който предстои на 25 и 26 юли. Младият пилот се състезава професионално от две години и през сезон 2026 излиза на пистата зад волана на BMW E36 (2.8L, 210 к.с.) от името на Piggy Drift Team.

„Дрифтът е изключително скъп спорт и реализирането на добри резултати без финансова подкрепа е почти невъзможно. Отворен съм към всякакви предложения за партньорство и бих се радвал да изградим взаимноизгодно сътрудничество с бъдещи спонсори“, сподели Павел.

Освен атрактивна визия върху състезателния автомобил и екипа, той предлага на бъдещите си партньори и сериозна дигитална видимост. Само за последните 30 дни профилът му в Instagram генерира над 88 000 преглеждания и хиляди взаимодействия, което прави бранда на евентуалните спонсори видим за широк кръг от фенове.

Перничани вече познават Павел Георгиев и семейството му с тяхната съпричастност и благородство. Преди време той и баща му организираха публичен търг за уникално, ръчно изработено колело тип „чопър“, като събраните средства бяха дарени за лечението на малкия Никола. Трогателният жест придоби популярност, след като купувачът на велосипеда го върна обратно на семейството, за да бъде продаден повторно и да събере още средства за каузата.

Всички бизнеса и местни фирми, които искат да подкрепят пернишкия талант в моторните спортове, могат да се свържат с него на:

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