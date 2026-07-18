Юлита получи 101 рози

Щастлива и влюбена е бившата половинка на волейболиста Алекс Николов – Юлита Димитрова.

Красавицата отпразнува 26-ия си рожден ден с огромен букет от 101 рози, подарен от новия ѝ приятел.

Юлита показа романтичната изненада в Инстаграм и не скри емоциите си.

„Преди няколко месеца, когато ми казаха, че за рождения си ден ще получа този букет, само се усмихнах. Днес имам 101 причини да вярвам, да обичам и да благодаря“, написа тя.

Посланието ѝ ясно показа, че новата връзка се развива повече от добре, а миналото с Алекс Николов вече е останало зад гърба ѝ.