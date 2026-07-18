Една фирма държи млякото

Българското млекопроизводство е изправено пред опасна концентрация на пазара, която може да остави хиляди фермери без купувачи и да срине целия сектор.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски разкри, че една компания контролира около 70% от преработката на мляко у нас.

„Това е изключително опасно“, предупреди той пред NOVA.

По думите му, ако въпросната фирма реши да намали изкупуването на българско мляко и да го замени с внос от Гърция, Румъния, Чехия или Германия, може практически да доведе родните животновъди до фалит.

Монополът не бил случаен

Абровски обвини предишното управление и доминираната от ГЕРБ Комисия за защита на конкуренцията, че съзнателно са позволили огромната концентрация.

„Няма как това да се е случило случайно или от нехайство. Търсен е начин концентрацията да бъде разрешена“, заяви министърът.

Според него аргументът е бил, че сливането ще доведе до инвестиции, модернизация и по-ниски цени.

„Нито е по-модерно, нито е по-евтино“, отсече Абровски.

Малките остават без пазар

Най-тежко е положението на малките животновъди. Големите преработватели често отказват да изкупуват продукцията им с аргумента, че транспортните разходи са прекалено високи.

„Земеделието отдавна не е романтиката от детските ваканции на село“, каза министърът.

По думите му след 2007 година секторът е бил управляван основно чрез раздаване на помощи, без реална политика за осигуряване на пазари.

Управляващите от „Прогресивна България“ вече са внесли законопроект за взаимоспомагателен фонд, който трябва да насочва средствата към реална подкрепа за животновъдите.

Внос минава за български

Абровски разкри и друг сериозен проблем – сирене, произведено в чужбина, може напълно законно да бъде внесено и продавано в опаковки, които създават впечатлението, че продуктът е български.

Министерството подготвя нови стандарти за етикетиране. На опаковките трябва ясно да се посочва каква част от използваното мляко е българско и каква е внесена.

Целта е потребителите да знаят какво купуват, а родните производители да не бъдат изтласквани от прикрит внос.

13 вериги в кошницата

Министърът отчете и първия месец от инициативата „Кошница с грижа“, към която вече са се присъединили 13 търговски вериги.

Комисията за защита на потребителите следи цените ежедневно, а търговците съобщават за сериозен интерес.

Следващата стъпка е в инициативата да бъдат включени повече продукти, произведени изцяло в България.