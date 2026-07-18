ФИФА пощади Аржентина

ФИФА няма да накаже Аржентина преди световния финал в неделя, въпреки откритото разследване за политически лозунги след победата над Англия с 2:1.

След последния съдийски сигнал аржентинските футболисти вдигнаха на терена транспаранти с послания, че Фолклендските острови принадлежат на Аржентина.

Темата е изключително болезнена за Великобритания. Островите са под британски контрол, но Буенос Айрес продължава да има претенции към тях. През 1982 година спорът прерасна във война, в която загинаха над 200 британски и повече от 600 аржентински военнослужещи.

По принцип ФИФА демонстрира нулева толерантност към политическите послания във футбола. Федерации са били глобявани, наказвани и дори временно отстранявани от международни турнири.

Този път обаче санкцията удобно се отлага.

Причината е намесата на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Посланието от Белия дом е, че аржентинците имат право да изразяват мнението си на територията на САЩ.

Аргумент, който звучи абсурдно спрямо собствените правила на ФИФА.

Но вече видяхме колко лесно тези правила могат да бъдат пренаписани. Лично Тръмп се намеси и за отмяната на червен картон на американски футболист преди осминафинала срещу Белгия.

Очевидно на това световно правилата важат. Но не за всички.