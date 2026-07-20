Париж се мести в Радомир на 23 юли

Парижки чар превзема Радомир тази седмица. На 23 юли от 18:00 ч. дворът на МКИЦ „Европа“ става сцена за специална Френска вечер, която комбинира рисуване на открито и музикален концерт.

Програмата започва с арт работилница, организирана съвместно с „Еко Етно Арт“. Всички материали за рисуването са осигурени на място, а фоновото озвучаване ще бъде изцяло с френска музика. Местата за статива обаче са ограничени – мераклиите трябва да се запишат предварително, като изпратят три имена, телефон и имейл на [email protected].

Купонът продължава от 20:00 ч. с концерт на Александра Панайотова, която ще изпълни популярни френски и световни хитове под открито небе.

Събитието е с вход свободен и е част от младежката програма „Лято без граници“. Организатори са Община Радомир, МКБППМН и „Еко Етно Арт“.