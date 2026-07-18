Йотова: Подписи няма

Президентът Илияна Йотова отхвърли твърденията, че България е подписвала документ за участие в „Коалиция на желаещите“.

По думите ѝ при подобни декларации изобщо не се предвиждат подписи, гласуване или официална дискусия.

„Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми“, заяви Йотова пред журналисти.

Тя подчерта, че в дългогодишната си работа с европейски документи многократно се е сблъсквала с подобна практика.

Президентът коментира и военното учение „Бриз 2026“, на чиито симулации присъства. Йотова заяви, че е „възхитена и удовлетворена“ от показаното.

По-рано премиерът Румен Радев също заяви, че под Киевската декларация няма български подпис и такъв няма да бъде представен.