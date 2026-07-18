Мащабни протести в Украйна

Украинската столица Киев за втори пореден ден е сцена на мащабни обществени протести, предизвикани от решението на президента Володимир Зеленски да отстрани от поста изключително популярния министър на отбраната Михайло Федоров, предава Укринформ.

Гражданското недоволство, което бързо се разрасна и в други големи градове като Харков, Полтава, Днипро и Одеса, е насочено срещу разтурването на досегашния кабинет. Вълната от реформи и правителствени промени стана факт, след като парламентът прие оставката на премиера Юлия Свириденко, което по закон доведе до автоматичното падане на цялото правителство.

По улиците на Киев хиляди млади хора, активисти и представители на технологичния сектор носят транспаранти с надписи “Върнете Федоров“, “Силните хора са за силна държава“ и “Нека се борим с враговете на Украйна, а не с патриотите ѝ“. Напрежението ескалира и в лични нападки срещу висшето военно командване на страната. Протестиращите масово скандират “Сирски – оставка!“, визирайки главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Александър Сирски.

35-годишният Федоров, който ръководеше ведомството в продължение на едва шест месеца, се ползва с огромно доверие заради мащабното внедряване на иновации, дигитализация и масовото производство на модерни далекобойни и влакнесто-оптични дронове, с които Украйна успя да парализира руския енергиен сектор.