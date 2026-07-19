Областният управител Грета Колева на сватбен фест в Земенско

Областният управител Грета Колева бе гост на Фестивала на сватбената обредност в село Пещера, община Земен.

Празникът събра участници и гости от различни краища на страната, които с много настроение и любов към фолклора пресъздадоха автентични български сватбени обичаи.

Сред официалните гости бяха кметът на община Земен Михаил Златанов, заместник-кметът на община Радомир Станислава Генадиева, главният секретар на община Радомир, представители на Държавен архив – Перник и други представители на институции.

Подобни събития пазят живи българските традиции, събират поколенията и ни напомнят колко ценни са нашите корени.

С присъствието си областният управител изрази подкрепата си към всички, които с любов съхраняват и предават българските обичаи.