Областният управител Грета Колева на сватбен фест в Земенско

Областният управител Грета Колева бе гост на Фестивала на сватбената обредност в село Пещера, община Земен.
Празникът събра участници и гости от различни краища на страната, които с много настроение и любов към фолклора пресъздадоха автентични български сватбени обичаи.
Сред официалните гости бяха кметът на община Земен Михаил Златанов, заместник-кметът на община Радомир Станислава Генадиева, главният секретар на община Радомир, представители на Държавен архив – Перник и други представители на институции.
Подобни събития пазят живи българските традиции, събират поколенията и ни напомнят колко ценни са нашите корени.
С присъствието си областният управител изрази подкрепата си към всички, които с любов съхраняват и предават българските обичаи.