Апетити към Киноцентъра

Киноцентър „Бояна“ може да се превърне в поредния терен за жилищно строителство след изтичането на ключова забрана по приватизационния договор.

За това предупредиха пернишкия депутат от „Възраждане“ Димо Дренчев и представители на независимите филмови продуценти.

„България и София нямат нужда от още един жилищен комплекс, а от развита и работеща киноиндустрия“, заяви Дренчев.

По думите му има опасения, че настоящият собственик планира да разпродаде земята на части за строителство. Той твърди, че министърът на културата е обещал държавата да предприеме действия.

Забраната пада през ноември

Една от последните действащи клаузи по приватизационния договор забранява разпореждането с имотите на киноцентъра за срок от 20 години.

Ограничението изтича на 17 ноември. След тази дата собственикът ще може свободно да продава терени и да решава бъдещето им.

„В публичното пространство вече се появиха информации, че именно това е намерението на приватизатора“, заяви председателят на Асоциацията на независимите продуценти Габриел Георгиев.

България изостава тежко

Според Георгиев страната има всички условия да се превърне в регионален център за международни филмови продукции, но държавата трябва да защити съществуващата инфраструктура.

Той даде за пример Унгария, чиято киноиндустрия днес е приблизително шест пъти по-голяма от българската и привлича продукции като „Дюн“ и „Капитан Америка“.

България обаче остава сред най-изоставащите държави в Европейския съюз в този сектор.

Залогът вече не е само съдбата на един имот. Въпросът е дали Киноцентър „Бояна“ ще продължи да снима филми, или върху терените му ще изникнат нови блокове.