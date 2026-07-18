Пернишки ченгета окошариха Явор Бахаров с дрога в Долна Диканя

Актьорът Явор Бахаров е бил арестуван в петък и е преспал 24 часа в ареста на пернишката полиция.

Той е бил задържан за едно денонощие след акция срещу наркотицити в имот в Долна Диканя.

За операцията и ареста на Бахаров потвърдиха от МВР.

От ОДМВР-Перник заявиха: „Задържано е лице на 41 г. Срещу него е образувано бързо производство. Материалите са докладвани в прокуратурата. Води се разследване“.

Пернишката полиция провеждала акция срещу наркотиците в целия район на областта. В имот в Долна Диканя били открити няколко саксии с канабис. При обиск в къщата, която обитавал Явор Бахаров, били открити малки разфасовки суха трева. Общото тегло е около 1 грам, допълниха от силовото ведомство. Затова и актьора бил задържан. Тъй като е образувано бързо производство, е бил освободен. Какво ще стане с 41-годишния Бахаров, прокуратурата ще решава, пише Телеграф.

Това е пореден сблъсък на Бахаров с полицията. През 2019 г. той беше задържан за конфликт и неизпълнение на полицейско разпореждане в центъра на София, след което получи пробация. Следващата година в Банско го хванаха да шофира пиян с 1,3 промила и дрогиран, а съда му наложи условно 1 г. с 4 години изпитателен срок.

През декември 2022 г. Бахаров пак беше закопчан в столицата след като у него са намерени 0,3 грама коноп. Тогава БНТ съобщи, че му е повдигнато обвинение за притежание на наркотично вещество, описано като „маловажен случай“. През март 2023 г. актьорът бил спрян на пътя София-Варна за рутинна проверка, но е отказал да даде проба за наркотици. Затова били свалени номерата на возилото му, а книжката отнета за две години.