Експлозия на газова бутилка подпали кола, къща и гора в Трънско

Истински огнен ад се разрази в трънското село Главановци.
Мощна експлозия на газова бутилка в лек автомобил възпламени мащабен пожар, който светкавично е обхванал близката къща и е прехвърлил пламъците към съседната гора, разбра „За Перник“.
На мястото на инцидента веднага са изпратени огнеборци от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трън.
Заради мащабите на стихията и опасността от разрастване на горския пожар, към Главановци спешно са се отзовали и допълнителни екипи на пожарната от Перник.
По първоначални данни за щастие няма пострадали граждани.
Пожарът е локализиран успешно, като е изгоряла къщата.