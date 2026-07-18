Експлозия на газова бутилка подпали кола, къща и гора в Трънско

Истински огнен ад се разрази в трънското село Главановци.

Мощна експлозия на газова бутилка в лек автомобил възпламени мащабен пожар, който светкавично е обхванал близката къща и е прехвърлил пламъците към съседната гора, разбра „За Перник“.

​На мястото на инцидента веднага са изпратени огнеборци от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трън.

Заради мащабите на стихията и опасността от разрастване на горския пожар, към Главановци спешно са се отзовали и допълнителни екипи на пожарната от Перник.

По първоначални данни за щастие няма пострадали граждани.

Пожарът е локализиран успешно, като е изгоряла къщата.