Рупецова потъна в романтика

Даниела Рупецова си подари филмова вечер под открито небе и избра една от най-великите любовни класики – „Казабланка“.

Филмът от 1942 година разказва за американец, принуден да избира между любовта към жената на живота си и помощта тя да избяга от нацистите заедно със своя съпруг.

Романтичната драма явно е докоснала красавицата, която напоследък все по-често показва своята нежна и сантиментална страна.

Дали „Казабланка“ е просто любим филм, или Рупецова преживява собствена любовна история, засега остава тайна.