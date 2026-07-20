Областният управител Грета Колева уважи празника на пожарникарите в Брезник

По повод професионалния празник на българските пожарникари – Илинден, в град Брезник бе отслужен тържествен водосвет за здраве и благополучие на служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник.

На събитието присъстваха областният управител на област Перник Грета Колева, главният комисар на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник комисар Борис Борисов, началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Брезник главен инспектор Йордан Йорданов, представители на държавни и местни институции, служители на пожарната и граждани.

По време на церемонията бе изразена признателност към служителите на пожарната за техния професионализъм, смелост и всеотдайност при изпълнение на служебния им дълг.