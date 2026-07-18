Звездите се скараха за Меси

Броени часове преди финала на Мондиал 2026 известни българи се разделиха на два лагера – едните искат Лионел Меси отново да вдигне световната купа, а другите вярват, че Испания е по-силният и завършен отбор.

Аржентина и Испания излизат в битката за титлата в неделя от 22:00 часа българско време. Преди това Франция и Англия ще спорят за бронзовите медали.

Дани Милев: Аржентина печели

Музикантът Дани Милев е категоричен, че световната титла ще остане в ръцете на Аржентина.

„Меси е гениален. Дори когато не бележи, той прави мача“, заяви композиторът.

Според него капитанът на „гаучосите“ вижда терена по начин, който останалите футболисти не могат да повторят.

Милев признава, че първоначално е бил подразнен от приказките за лесния път на Аржентина до финала, но победата над Англия го е убедила.

„Когато трябваше да стъпят здраво, те стъпиха и победиха“, отсече той.

За бронзовия медал музикантът залага на Англия, въпреки че определи поведението на „трите лъва“ срещу Аржентина като „голяма глупост“.

Део видя акула

Телевизионният водещ Део също е в лагера на Меси.

„Той е като голяма бяла акула. Стои, чака и не хаби енергия. Когато дойде моментът, напада“, описа го водещият.

Според него Меси играе с „вграден GPS“, защото винаги знае кога да ускори и кога да изчака.

„Около него останалите са като улична банда, която боготвори своя главатар“, добави Део.

Веселин Маринов чака приказка

Певецът Веселин Маринов също стиска палци на Аржентина, макар да признава, че Испания изглежда по-балансираният отбор.

„Не съм за Аржентина, а за Меси“, заяви изпълнителят.

Той се надява аржентинската звезда да приключи последното си световно първенство с втора титла.

„Ще си тръгне с невероятен успех и ореол“, смята Маринов.

На страната на Аржентина застана и актьорът Антон Порязов, който също определи Меси като своя любим съвременен футболист.

Врачански избра Европа

Калин Врачански обаче е твърдо зад Испания.

„Време е световната купа да се върне в Европа“, заяви актьорът.

Той признава, че би следил турнира много по-емоционално, ако България участваше, но след поредното отсъствие на националния ни отбор подкрепя испанците.

Даниел Върбанов също прогнозира победа за Испания и отправи тежки критики към Англия.

„Никога не трябва да се залага на англичаните“, отсече той.

Според него „трите лъва“ сами са провалили полуфинала, след като са се прибрали в защита и са „паркирали автобуса“ за повече от половин час.

Кукурея му къса нервите

Върбанов вярва, че Испания ще стане световен шампион, но признава, че не понася защитника Марк Кукурея.

„Този човек ми скъса нервите и ще продължава да ми ги къса“, пошегува се актьорът.

Зад Испания застават още организаторката на конкурси за красота Мариана Маринова и запаленият привърженик Николай Божиков.

„Само Испания. Няма друг вариант“, заяви Божиков, който подкрепя отбора вече 24 години.

Красавица отказа да избира

Бившата футболна националка и носителка на титлата „Мис Северозападна България“ Петя Сергеева отказа да посочи фаворит.

Според нея Аржентина има по-силна атака, а Испания – по-добра защита.

„Това ще бъде най-равностойният мач“, прогнозира тя.

Сергеева призна, че е плакала след отпадането на любимия ѝ Кристиано Роналдо и Португалия.

Мбапе остана без финал

Юлиан Костов и певицата Мона пък продължават да подкрепят Франция и Килиан Мбапе в битката за бронза.

„Мбапе е кралят на Франция“, категоричен е актьорът от „Белият лотос“.

Франция и Англия ще определят третия в света, а след това всички погледи ще бъдат насочени към големия финал.

Меси срещу Ямал. Аржентина срещу Испания. Опитът срещу младостта.

А българските звезди вече избраха страна.