Явор Бахаров отглеждал коноп в парник на Горна Диканя

Осем саксии с коноп и три грама марихуана открили спец полицаите от Перник в дома на актьора Явор Бахаров. 41-годишният мъж, който очаква бебе от приятелката си – актрисата Рая Пеева беше позорно арестуван за 24 часа от дома си в село Горна Диканя.

Ето какво съобщи ОДМВР Перник по случая:

41-годишен столичанин е задържан за притежание на наркотични вещества. Полицейските действия са осъществени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник на 17 юли, около 10:00 ч. В условията на специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с употребата, притежанието и разпространението на наркотични вещества, полицаите проверили частен имот в радомирското село Горна Диканя, ползван от 41-годишен мъж от София. В дворното място е установен парник, в който са открити осем саксии със зелени растения от рода на конопа, а при претърсване на къщата, на първия и втория етаж, са открити общо около 3 грама суха зелена листна маса, реагирала на марихуана при извършения полеви наркотест. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а материалите са докладвани на компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.