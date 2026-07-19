Родното село на кмета на Земен Михаил Златанов събра „сватбари“ от цяла България

Село Пещера събра пазители на традициите от цялата страна за IX Фолклорен събор–конкурс на сватбената обредност. Събитието имаше и личен елемент за местната власт – то се проведе точно в родното село на кмета на Община Земен Михаил Златанов.

IX Фолклорен събор–конкурс на сватбената обредност събра участници и гости от различни краища на страната, обединени от любовта към фолклора и желанието да съхраняват живото наследство на предците ни.

Официалният старт бе даден от областния управител на Перник Грета Колева, която акцентира върху важната роля на младите хора в съхраняването на фолклора.

Кметът Михаил Златанов също приветства гостите и сподели емоцията си от домакинството.

„Българската сватба е много повече от ритуал – в нея са вплетени благословията на родителите, уважението към семейството и надеждата за нов живот. Всеки обичай и всяка песен разказват история, която сме длъжни да съхраним и предадем на следващите поколения“, заяви кметът.

Златанов допълни, че именно по-малките населени места пазят българските корени: „Особено вълнуващо е за мен, че именно родното ми село Пещера е домакин на този празник – доказателство, че традициите продължават да живеят в домовете ни, в празниците ни и в сърцата на хората.“

На събитието присъстваха още заместник-кметът на Радомир Станислава Генадиева, секретарят на общината, както и представители на Държавен архив – Перник и местната власт. Организатор на фолклорния конкурс е Народно читалище „Крюгер Николов“ – с. Пещера.