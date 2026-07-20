Как имот за парк се превръща в два за строеж в кв. Изток?

Имот в зелената част на кв. „Изток“, който по план попада в терен за парк и спортен комплекс, може да бъде разделен на два нови парцела за строителство. Докладната е внесена в Общинския съвет от кмета на Перник Станислав Владимиров и ще бъде гласувана във вторник.

Става дума за частен имот от 2613 квадратни метра в гората над стадион „Металург“. В документите е записано, че мястото е залесено с черен бор. Сега то е част от по-голям терен, отреден за парк и спортен комплекс. Предложението е от този един имот да се направят два отделни парцела – единият от 1113, а другият от 1500 квадратни метра.

На хартия двата имота ще бъдат „за паркинг“, но документите позволяват върху тях да се строи до 15 метра височина. Това е приблизително колкото пет-шест етажни блокове.

Позволява се също да бъдат застроени до 80 процента от имотите. Казано съвсем просто – почти цялото място може да бъде покрито със сграда, като за зеленина трябва да останат само 20 процента.

Прави впечатление, че документите по тази докладна са задвижени изключително бързо. Цялата документация е оправена за по-малко от един месец, като специалисти твърдят, че това отнема от половин до една година за обикновения човек.

Лятото обикновено е сезон, в който хората са на море и такива „странни“ докладни минават незабелязано от обществото.

Ето къде е единия имот /синьо/ и къде са двата, които ще бъдат отредени за „паркинг“ с право на 15 метра височина строеж /червено/:

Ето и самият документ, който предлага това да се случи на Общински съвет Перник: