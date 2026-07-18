Нов директор в държавата

Инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Инж. Шопов има над 35 години професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. През годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности в системата на „Транспортно строителство и възстановяване“, а преди настоящото си назначение е бил директор на Железопътна секция София към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.