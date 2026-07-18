Супер новина за Никола Цолов

Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ – Никола Цолов, финишира на 4-0то място в квалификацията за основното състезание за Голямата награда на Белгия, 8-ми старт за сезона във Формула 2.

19-годишният „Български лъв“, който по-рано днес даде най-добро време в единствената тренировка, навъртя 8 обиколки на 7-километровата писта „Спа“ и даде време от 1 минута, 56 секунди и 699 стотни.

Най-бърз в квалификацията бе бразилецът Рафаел Камара, който бе с 0.393 секунда по-бърз. На второ място остана Тасанапол Интрапхувасак от Тайланд, а едно място пред Цолов е ирландецът Алекс Дън.

Така Цолов ще потегли от втора линия в основното състезание в неделя, а утре ще стартира от 7-ма позиция в спринтовата надпревара, която започва в 15:15 часа наше време.

Цолов остава начело в генералното класиране със 141 точки, следван от италианеца Габриели Мини със 124, а трети е Камара с 96.