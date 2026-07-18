Мохамед Салах отива в Турция?

Легендата на Ливърпул – Мохамед Салах, може да се присъедини към турския гранд Бешикташ, информира италианското издание „Фуутмеркато“. 34-годишният капитан на Египет стана свободен агент след края на миналия сезон, след като през последната кампания на „червените“ се скара с тогавашния наставник Арне Слот.

Според медията, представители на Салах вече са имали среща с ръководството на истанбулския отбор, като на нея са били договорени личните условия. Африканецът ще прибира по 10 милиона евро на година без бонусите, а той ще сложи подписа си върху договор за 1+1 години.

Салах прекара 9 сезона на „Анфийлд“ и се превърна в най-успешния футболист на клуба през този век.