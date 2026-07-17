Майка от Радомир отнесе глоба заради тротинетката на сина си

Майка на 14-годишно момче ще бъде глобена за това, че е допуснала синът ѝ да управлява електрическа тротинетка

На 16 юли 2026 г. служители на РУ – Радомир са установили 14-годишен тийнейджър да управлява индивидуално електрическо превозно средство (електрическа тротинетка), без да има право на това.

Установена е майката на непълнолетния, на която е съставен акт за установяване на административно нарушение. Законът предвижда глоба в размер на 500 лева (или равностойността им в евро).

Съгласно чл. 80а, ал. 3 от Закона за движението по пътищата минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години.

От началото на лятото до момента служителите на реда са иззели три индивидуални електрически превозни средства като веществени доказателства по образувани административнонаказателни производства. За периода от 1 юни до момента са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения на Закона за движението по пътищата, сред които: неползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, ненавършили 16-годишна възраст.

Засиленият контрол по спазване на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства продължава.

Полицията напомня на родителите да не предоставят електрически тротинетки на деца, които не са навършили 16 години, тъй като това е нарушение на закона и създава реален риск за живота и здравето им.

Преди да позволят на детето си да използва индивидуално електрическо превозно средство, родителите следва да се уверят, че то познава правилата за движение и спазва всички законови изисквания. Задължително е използването на предпазна каска, а при движение през тъмната част на денонощието или при намалена видимост превозното средство трябва да бъде оборудвано с необходимите светлини и светлоотразители.

Водачите на електрически тротинетки не трябва да превозват пътници, да използват мобилен телефон по време на движение, освен чрез устройство, позволяващо използването му без участие на ръцете, както и да управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Нека не забравяме, че спазването на правилата не е само законово задължение, а гаранция за безопасността на всички участници в движението. Отговорното поведение на родителите и водачите е най-добрата превенция срещу тежки пътнотранспортни произшествия.