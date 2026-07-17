Владимиров: Театърът в Перник остана без актьори, без трупа и без собствени постановки

Една от най-изненадващите докладни за предстоящата сесия на Общинския съвет разкрива тежкото състояние на Общинския театър „Боян Дановски“.

В мотивите си кметът Станислав Владимиров предлага театърът да бъде закрит като самостоятелен културен институт и да бъде влят в Общинския културен институт „Дворец на културата – Перник“. Причината – според самата общинска администрация театърът практически вече не функционира като истински театър.

Най-сериозното признание в докладната е, че театърът няма назначени актьори и няма собствена театрална трупа.

„През последните години кадровият състав на Общински театър „Боян Дановски“ включва единствено административен и технически персонал, без назначени по трудово правоотношение артисти и без собствена театрална група“, пише Станислав Владимиров до Общинския съвет.

На практика това означава, че общинският театър не създава собствени постановки, а спектаклите се реализират чрез гостуващи театрални трупи и артисти, наемани с граждански договори. Според докладната основната дейност на театъра вече е предимно организационна.

Именно затова кметът предлага театърът да престане да съществува като отделна институция и да бъде погълнат от Двореца на културата.

Ако предложението бъде одобрено от Общинския съвет, Общински театър „Боян Дановски“ ще бъде прекратен без ликвидация, а цялото му имущество, бюджет и дейност ще преминат към Двореца на културата. Трудовите правоотношения на служителите ще бъдат запазени, но вече към новия работодател.

ЗАПЕРНИК прилага документа, в който кмета признава, че театъра няма собствени постановки и е оставен без артисти и без собствена театрална група.