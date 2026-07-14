Електрохолд откри 19-ото издание на лятната си стажантска програма

Тази година 67 студенти и гимназисти избраха да придобият практически опит в динамична корпоративна среда

Електрохолд – една от водещите енергийни групи в България и един от големите работодатели в сектора, официално стартира своята лятна стажантска програма за студенти и ученици. Това лято 67 младежи от университети и професионални гимназии в страната и чужбина ще придобият практически опит в реална бизнес среда, ще работят с утвърдени професионалисти и ще получат възможност за бъдещо кариерно развитие в компаниите от групата. Участниците в програмата са от различни степени на обучение в специалности като енергетика, информатика, информационни технологии, икономика, финанси, природни науки, право.

Електрохолд предлага на стажантите възможност за участие в осъществяването на реални бизнес проекти в дружествата на компанията под ръководството на опитни ментори. Повече от половината участници в стажантската лятна програма – 40, са избрали да развият своите практически умения в електроразпределителното дружество ЕРМ Запад. Останалите се интересуват от придобиването на професионален опит в търговските компании Електрохолд Трейд и Електрохолд Продажби, инженеринговото дружество Електрохолд ИПС, както и управляващата компания Електрохолд България.

„В Електрохолд активно включваме стажантите в реалната работа на различните екипи. Възлагаме им конкретни отговорности, като едновременно с това ги запознаваме с ключовите проекти и стратегическите приоритети на компанията. Вярваме, че именно младите хора ще бъдат двигател на бъдещите промени в енергетиката и затова тяхната гледна точка е ценна за нас. Насърчаваме и участието им в корпоративните ни ESG инициативи, защото така подкрепяме не само професионалното, но и личностното им развитие, развиваме социалните им умения и компетентности и улесняваме прехода им от образованието към успешна професионална реализация, устойчива заетост и кариера“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси на Електрохолд България.

„Съвременната енергетика става все по-динамична, по-технологична и по-взискателна. Затова ние от Електрохолд не преставаме да търсим и подкрепяме силно мотивирани, проактивни и желаещи дългосрочно развитие млади хора“, заяви тя.

Стажантската програма на Електрохолд е част от дългосрочната стратегия на компанията за подкрепа в образованието, професионалното и личностно развитие на младите хора в България. За 19 години през стажантските програми на компанията са преминали над 1 500 студенти и ученици. Близо 250 са останали на работа в дружествата на компанията, като 25 са на мениджърски позиции.

Актуална информация за образователните инициативи и възможностите за професионална реализация в Електрохолд е налична на специализирания корпоративен сайт Енергия за бъдещето, на адрес https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/, както и във ФБ профила Електрохолд – Енергия за бъдещето /electrohold.bg.