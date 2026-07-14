Исторически момент: Пернишки музиканти откриха Midalidare Rock 2026

Исторически момент за Перник: SEYA Nightingale и пернишки музиканти откриха Midalidare Rock 2026

Перник записа нова страница в своята музикална история. SEYA Nightingale, победителката в „Гласът на България“, заедно с пернишки музиканти, откри първия ден на един от най-големите рок фестивали у нас – Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, като излезе на сцената непосредствено преди легендарните Bad Religion.

Това е първият случай, в който пернишки музиканти застават на главната сцена на фестивала Midalidare Rock, както и едва вторият път, в който български изпълнители откриват фестивалната програма преди международните хедлайнери.

Формацията включва китаристите Марчело Ангелов и Денис Александров, басиста Милен Методиев и барабаниста Явор Лазов – всички от Перник. Заедно със SEYA Nightingale те представиха авторска музика пред хиляди рок фенове и поставиха силно начало на фестивалния ден, чиято кулминация беше първото гостуване на Bad Religion в България.

За музикантите участието е не само голямо лично постижение, но и повод за гордост за родния им град:

„Да бъдем част от такава сцена е сбъдната мечта. Най-важното за нас обаче е, че представихме Перник по най-добрия начин. Искаме да пренесем същата енергия, същата емоция и същото рок изживяване обратно в нашия роден град – Перник. Вярваме, че това е само началото.“

– Марчело Ангелов и Денис Александров

Участието на SEYA Nightingale и пернишките музиканти показа, че местната сцена продължава да създава артисти, които могат достойно да застанат редом до световни имена и да представят България на най-високо ниво.

След историческото участие на Midalidare Rock 2026, музикантите обещават скоро да се срещнат отново с пернишката публика, този път на родна сцена, за да споделят емоцията от едно незабравимо преживяване.