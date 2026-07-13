Футболна треска в Радомир! Общината пуска Световното на огромен екран под открито небе

Истинско футболно шоу под открито небе предстои в Радомир тази седмица. Община Радомир отправя гореща покана към всички фенове на най-великата игра да споделят заедно огромната емоция от решителните битки на Световното първенство. Дворът на МКИЦ „Европа“ (Младежкия дом) в града ще се превърне в гореща фен зона, където на голям екран ще се излъчват най-зрелищните мачове от финалната фаза на мондиала.

Големите емоции започват още утре вечер, като организаторите са подготвили перфектна атмосфера за трите най-важни двубоя. Ето и пълната програма на лятното кино за фенове:

14 юли (вторник) от 22:00 ч. – Мегадербито между Франция и Испания в първия полуфинал.

15 юли (сряда) от 22:00 ч. – Лютият сблъсък между Англия и Аржентина във втория полуфинал.

19 юли (неделя) от 22:00 ч. – Грандиозният голям финал, който ще определи новия световен шампион.

От общината обещават много настроение и студени напитки в приятна компания. Всички жители и гости на Радомир са добре дошли да подкрепят любимите си отбори и да превърнат топлите юлски вечери в истински празник на футбола.