Тежка катастрофа край Владая, загина жена

Две коли са се ударили тази сутрин, около 7 часа по пътя София – Перник край Владая.

Жена, управлявала единия автомобил е загинала на място.

Единият втомобил, предполага се на загиналата жена, е буквално размазан, другата кола щетите са в предната част. На място са пристигнали три патрлуки.

Причините за катастрофата се изясняват. От охранителна камера в рйона се виджа как след удара една от колите за завърта, съобщава бтв.

Кадри, публикувани преди 2 дена от същата охранителна камера, показват и друг инцидент на това място.